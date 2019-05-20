В Новомосковске "Киа" сбила ребенка

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-20T12:19:13+03:00

В результате ДТП в Тульской области девочка пострадала

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17 мая 2019 года, в 18:40 на улице Мира города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

41-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio» сбил несовершеннолетнего пешехода - семилетнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области девочка получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU