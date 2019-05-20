И.о. замруководителя следкома по Тульской области проведет выездной прием

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-20T11:30:36+03:00

Изменить размер текста: A A

30 мая 2019 года и.о. заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области полковник юстиции Шаль Михаил Петрович проведет выездной личный прием граждан.

Он пройдет с 11:00 до 13:00 в следственном отделе по Центральному району г. Тулы (ул. Октябрьская, д. 18).

Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам:

- в аппарате следственного управления: 8(4872) 30-49-06, 8(4872) 30-49-43;

- в следственном отделе: 8(4872) 47-38-57.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Каждое поданное заявление либо обращение будет рассмотрено в установленном законодательством РФ порядке и в установленные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU