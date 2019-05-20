И.о. замруководителя следкома по Тульской области проведет выездной прием
30 мая 2019 года и.о. заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области полковник юстиции Шаль Михаил Петрович проведет выездной личный прием граждан.
Он пройдет с 11:00 до 13:00 в следственном отделе по Центральному району г. Тулы (ул. Октябрьская, д. 18).
Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам:
- в аппарате следственного управления: 8(4872) 30-49-06, 8(4872) 30-49-43;
- в следственном отделе: 8(4872) 47-38-57.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Каждое поданное заявление либо обращение будет рассмотрено в установленном законодательством РФ порядке и в установленные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU