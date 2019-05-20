За неделю в Туле произошло 155 ДТП

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-20T11:11:07+03:00

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С 13 по 20 мая в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 6174 сообщения от граждан. В городе произошло 19 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению, пять пожаров, 155 ДТП, в которых пострадал 21 человек, погибших нет.

Служба спасения выезжала на вызовы 109 раз, в результате оказана помощь 109 гражданам, шесть человек спасено.

Также, в городе к открытию купального сезона ведется подготовка водоемов, на которых будет разрешено купание. Водолазы их уже обследовали. Завезен песок, взяты пробы воды и песка. Подготовлены информационные стенды.

Напомним, что открытие купального сезона состоится 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU