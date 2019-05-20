С начала года в Туле отремонтировали более 28 тысяч квадратных метров дорог

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-20T11:08:22+03:00

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За период с 13 мая по 17 мая 2019 года выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту 24 участков автомобильных дорог общей площадью 580 кв.м.: ул. Демидовская, Марата, Кирова, Станиславского, Гоголевская, Тихмянова. Стрекаловская и др.

В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга.

С начала текущего года выполнены работы по восстановлению дорожного полотна на площади более 28 810 квадратных метров.

Аварийно-восстановительный ремонт в Туле производится на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Заявки от граждан принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

Кроме того, в 2018 году был заключен муниципальный контракт на устранение трещин асфальтобетонного покрытия дорог.

Всего в текущем году силами подрядной организации будут выполнены работы по заделке более 50 км трещин. Работы стартовали 7 апреля и уже выполнены по Московскому шоссе, ул. Дм. Ульянова, ул. Фрунзе в объеме 7378 м. В настоящее время специалисты работают на ул. Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU