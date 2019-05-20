В Туле открывается «Точка кипения»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-20T10:44:56+03:00

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21 мая в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого открывается «Точка кипения» – расположенное на территории вуза пространство коллективной работы, объединяющее представителей образования, науки, бизнеса и власти. На площадке «Точки кипения» вузы могут экспериментировать с подходами к собственной учебной деятельности – вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. Основная цель этих изменений – рост качества человеческого капитала страны.

Приоритетными направлениями работы «Точки кипения» станут развитие кружкового движения, создание кадровой элиты для университета и региона, формирование цифрового следа человека, поиск новых инструментов в образовании.

Работа университетских «Точек кипения» направлена на формирование образовательных траекторий студентов и преподавателей, чтобы они, используя как платформу Университета «20.35», так и ресурсы собственного вуза, за короткий срок могли овладеть необходимыми компетенциями. Предполагается, что в рамках сетевого взаимодействия с другими университетскими «Точками кипения» вузы будут обмениваться образовательным контентом.

Деятельность «Точки кипения» на базе университета, прежде всего, направлена на работу с людьми, их потенциалом и проектами, которые они создают.

Задача сети «Точек кипения» на базе университетов – вовлечь в реализацию Национальной технологической инициативы и в процесс изменения образовательной системы страны максимально большое количество людей за короткий срок.

Университетская «Точка кипения» открыта при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив.

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ИСТОЧНИК KP.RU