В Туле опрокинулась автоцистерна
Как оказалось, водителю стало плохо во время движения
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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Утром 20 мая 2019 гола, на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП.
На выезде из города опрокинулась автоцистерна.
- По предварительным данным, у водителя 1956 г.р. возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Сейчас полицейские ГИБДД выясняют причины произошедшего и обеспечивают безопасность дорожного движения на участке автодороги.
ИСТОЧНИК KP.RU