В Туле опрокинулась автоцистерна

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-20T10:09:57+03:00

Как оказалось, водителю стало плохо во время движения

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Утром 20 мая 2019 гола, на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП.

На выезде из города опрокинулась автоцистерна.

- По предварительным данным, у водителя 1956 г.р. возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас полицейские ГИБДД выясняют причины произошедшего и обеспечивают безопасность дорожного движения на участке автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU