20-летний туляк пытался украсть алкоголь из магазина
Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Туле задержали подозреваемого в покушении на кражу.
Как выяснилось, в ночь на воскресенье, в Привокзальном округе города, мужчина разбил стекло входной двери магазина. Проникнув в помещение торговой точки, он пытался унести оттуда алкоголь и продукты питания, но в магазине сработала сигнализация и к месту происшествия прибыли работники охранной организации и Росгвардии, а также полицейские.
Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции «Привокзальный».
20-летний безработный местный житель признался в содеянном.
Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU