20-летний туляк пытался украсть алкоголь из магазина

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-20T09:51:25+03:00

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В Туле задержали подозреваемого в покушении на кражу.

Как выяснилось, в ночь на воскресенье, в Привокзальном округе города, мужчина разбил стекло входной двери магазина. Проникнув в помещение торговой точки, он пытался унести оттуда алкоголь и продукты питания, но в магазине сработала сигнализация и к месту происшествия прибыли работники охранной организации и Росгвардии, а также полицейские.

Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции «Привокзальный».

20-летний безработный местный житель признался в содеянном.

Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU