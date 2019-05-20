В Туле продолжается уборка территорий
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На Казанской набережной в Туле очистили русло, окошен газон, покрашены деревянные конструкций, убран мусор. Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации Тулы.
На улицах и в скверах проводится окос сорной растительности, механизированная уборка улиц, очистка бортового камня. Также ведется формовочная обрезка кустарников, полив и подкормка растений.
Ликвидирована несанкционированная свалка на Пролетарской набережной. Планируется почистить перекат.
ИСТОЧНИК KP.RU