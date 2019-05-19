Туляк смертельно ранил отца туристическим ножом
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Изменить размер текста:
Туляк смертельно ранил отца складным туристическим ножом. Мужчины поссорились в ходе пьяного застолья. В ходе конфликта обвиняемый ударил отца в голень. Повреждения вызвали расстройство жизненно важных функций организма и, как следствие, его смерть.
В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаивался. Он заключен под стражу.
Мужчину обвиняют по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU