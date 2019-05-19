2019-05-19T16:56:54+03:00
Происшествия

Туляк смертельно ранил отца туристическим ножом

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Туляк смертельно ранил отца складным туристическим ножом. Мужчины поссорились в ходе пьяного застолья. В ходе конфликта обвиняемый ударил отца в голень. Повреждения вызвали расстройство жизненно важных функций организма и, как следствие, его смерть.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаивался. Он заключен под стражу.

Мужчину обвиняют по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тульской области отдала ключи от машины знакомым и сообщила об угоне
В Туле будущие судоводители сдают практический экзамен
Нападение бродячих собак на ребенка: СК возбудил уголовное дело
В «Ночь музеев» тульский музей оружия посетили почти 10 тысяч гостей
В Туле в пассажирском транспорте планируют ввести часовой билет
В Туле проверили ход строительства новостройки для переселенцев
Погода в Туле 19 мая: ветрено и +21 градус
В Туле на ул. М.Горького сгорела квартира: пожарные спасли двух человек
В Тульской области проходит Всероссийская выставка молочного козоводства
В Туле пройдет Конвент «Растим патриотов России» Всероссийского движения «Пост № 1»
Сотрудники ГИБДД составили протокол на водителя маршрутки, нарушившего ПДД в центре Тулы
На выходных сотрудники ГИБДД проведут рейды в Тульской области
В Туле на улице Болдина отремонтировали тротуар
До конца года в Тульской области восстановят 116 гектаров леса
Погода в Туле 18 мая: небольшая облачность и +21 градус
Туляки смогут пользоваться льготами в муниципальном и коммерческом транспорте
23 мая в Туле ограничат движение транспорта
23 мая в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле состоится региональный этап фестиваля «Мама, папа, я»
В Туле стартует общегородской конкурс рисунков «Семья и город»
В Тульской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и Умники»