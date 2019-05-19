Туляк смертельно ранил отца туристическим ножом

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-19T16:56:54+03:00

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

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Туляк смертельно ранил отца складным туристическим ножом. Мужчины поссорились в ходе пьяного застолья. В ходе конфликта обвиняемый ударил отца в голень. Повреждения вызвали расстройство жизненно важных функций организма и, как следствие, его смерть.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаивался. Он заключен под стражу.

Мужчину обвиняют по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU