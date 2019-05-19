Жительница Тульской области отдала ключи от машины знакомым и сообщила об угоне
Суд за совершение заведомо ложного доноса назначил ей штраф в размере 25 000 рублей
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Жительница Киреевского района отдала ключи от машины знакомым и сообщила об угоне в полицию. Женщина просила привлечь к уголовной ответственности двух лиц, которые якобы неправомерно завладели принадлежащим ей автомобилем марки LADA Granta.
Ее заявление было зарегистрировано в отделении полиции. При этом она знала, что указанная информация является недостоверной, так как сама передала ключи от своего автомобиля знакомым, разрешив им поехать в Тулу. Своими действиями женщина ввела в заблуждение правоохранительные органы.
Суд за совершение заведомо ложного доноса назначил ей штраф в размере 25 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU