2019-05-19T16:43:37+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области отдала ключи от машины знакомым и сообщила об угоне

Суд за совершение заведомо ложного доноса назначил ей штраф в размере 25 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
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Жительница Киреевского района отдала ключи от машины знакомым и сообщила об угоне в полицию. Женщина просила привлечь к уголовной ответственности двух лиц, которые якобы неправомерно завладели принадлежащим ей автомобилем марки LADA Granta.

Ее заявление было зарегистрировано в отделении полиции. При этом она знала, что указанная информация является недостоверной, так как сама передала ключи от своего автомобиля знакомым, разрешив им поехать в Тулу. Своими действиями женщина ввела в заблуждение правоохранительные органы.

Суд за совершение заведомо ложного доноса назначил ей штраф в размере 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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