СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-19T16:23:21+03:00

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В Туле будущие судоводители сдают практический экзамен. Предварительно экзаменуемые прошли обучение и сдали зачеты по судовождению. Таковы требования для получения удостоверение, которое дает право на полных основаниях бороздить водные просторы. Срок действия удостоверения судовладельца составляет 10 лет.

- Экзаменуемые должны показать свои умения - как ходить, проводить все маневры, чтобы не было несчастных случаев, работать на мотолодке и на гидроцикле, показать отход, подход к необорудованному берегу, отрабатывать спасение утопающего», - рассказал государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Тульской области - преподаватель Тульского ЦП ВОСВОД Игорь Преображенский.

По итогам второго экзаменационного этапа 43 человека аттестовано на право управления маломерным судном и 17 человек прошли процедуру замены удостоверений в связи с истечением срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU