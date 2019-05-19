Нападение бродячих собак на ребенка: СК возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-19T18:13:53+03:00

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Напомним, днем 11 мая неподалеку от дома 6 по ул. Кирова в Донском на 6-летнюю девочку напали бродячие собаки, причинив ей травмы.

Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «халатность». Следователи изъяли документацию, связанную с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

- В ходе расследования уголовного дела будет проверен обьем выполненных работ по заключенным контрактам, исследуется финансовая документация, проводятся допросы потерпевших, а также сотрудников администрации г. Донской, предпринимаются необходимые меры по установлению ответственных должностных лиц, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU