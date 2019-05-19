В «Ночь музеев» тульский музей оружия посетили почти 10 тысяч гостей
Для посетителей были приготовлены разнообразные мастер-классы, познавательные игры, костюмированные экскурсии
Фото: Тульский государственный музей оружия
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18 мая тульский музей оружия посетили почти 10 тысяч гостей. В «Ночь музеев» экспозиционные залы распахнули двери для всех желающих познакомиться с историей стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности.
Музей подготовил программу специальных мероприятий: разнообразные мастер-классы, познавательные игры, костюмированные экскурсии и экскурсионное сопровождение на выставке «Стальные стражи».
ИСТОЧНИК KP.RU