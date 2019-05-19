В Туле в пассажирском транспорте планируют ввести часовой билет
Евгений Авилов встретился с жителями микрорайона «Новая Тула»
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В Туле в пассажирском транспорте планируют ввести часовой билет. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Авилов на встрече с жителями.
- Преимущество новой схемы - весь пассажирский транспорт будет предоставлять все льготы. Кроме того, в следующем году мы планируем ввести часовой билет, чтобы у пассажиров была возможность при необходимости сделать пересадку на любой вид транспорта в течение одного часа и не платить при этом дополнительно, - подчеркнул Евгений Авилов.
Разработкой новой схемы пассажирских перевозок занимается московский институт. Она будет готова уже летом.
ИСТОЧНИК KP.RU