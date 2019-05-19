СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-19T12:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле в пассажирском транспорте планируют ввести часовой билет. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Авилов на встрече с жителями.

- Преимущество новой схемы - весь пассажирский транспорт будет предоставлять все льготы. Кроме того, в следующем году мы планируем ввести часовой билет, чтобы у пассажиров была возможность при необходимости сделать пересадку на любой вид транспорта в течение одного часа и не платить при этом дополнительно, - подчеркнул Евгений Авилов.

Разработкой новой схемы пассажирских перевозок занимается московский институт. Она будет готова уже летом.

ИСТОЧНИК KP.RU