В Туле проверили ход строительства новостройки для переселенцев
Многоквартирный дом возводят на ул. Новоселов
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В Туле проверили ход строительства новостройки для переселения жителей из аварийного жилья. Многоквартирный дом возводят на ул. Новоселов. 18 мая провел осмотр заместитель главы администрации Тулы - начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.
Новостройка площадью 8 тысяч квадратных метров. Рабочие прокладывают внутридомовые инженерные коммуникации. Также ведутся работы по закрытию контура здания.
Все работы идут в графике в соответствии с нормативно-технической документацией.
ИСТОЧНИК KP.RU