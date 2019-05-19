В Туле проверили ход строительства новостройки для переселенцев

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-19T12:16:11+03:00

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В Туле проверили ход строительства новостройки для переселения жителей из аварийного жилья. Многоквартирный дом возводят на ул. Новоселов. 18 мая провел осмотр заместитель главы администрации Тулы - начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.

Новостройка площадью 8 тысяч квадратных метров. Рабочие прокладывают внутридомовые инженерные коммуникации. Также ведутся работы по закрытию контура здания.

Все работы идут в графике в соответствии с нормативно-технической документацией.

ИСТОЧНИК KP.RU