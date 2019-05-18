2019-05-18T22:33:42+03:00
Происшествия

В Туле на ул. М.Горького сгорела квартира: пожарные спасли двух человек

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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18 мая в Туле на ул. М.Горького загорелась квартира в жилом доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:31. На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 13 минут. Звено газодымозащитной службы спасло 2 человек. Их вывели по лестничному маршу с применением спасательных устройств.

В результате происшествия в квартире по всей площади выгорела комната. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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