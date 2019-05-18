2019-05-18T13:53:35+03:00
Общество

В Тульской области проходит Всероссийская выставка молочного козоводства

Направление молочного козоводства в регионе активно развивается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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У деревни Панькино Заокского района проходит третья Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства. Она продлится до 19 мая.

- Два года назад в Туле прошла первая выставка. Была она небольшой, козоводы привезли тогда порядка 20 голов, было представлено не так много регионов. Вторая выставка оказалась более успешной. А на третью съехались представители уже порядка 15 регионов, что очень приятно, - отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

В этом году при поддержке губернатора Алексея Дюмина региональное министерство сельского хозяйства совместно с фермерским сообществом разработает меры поддержки козоводства в малых формах хозяйствования, отметил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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