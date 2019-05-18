В Тульской области проходит Всероссийская выставка молочного козоводства
У деревни Панькино Заокского района проходит третья Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства. Она продлится до 19 мая.
- Два года назад в Туле прошла первая выставка. Была она небольшой, козоводы привезли тогда порядка 20 голов, было представлено не так много регионов. Вторая выставка оказалась более успешной. А на третью съехались представители уже порядка 15 регионов, что очень приятно, - отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.
В этом году при поддержке губернатора Алексея Дюмина региональное министерство сельского хозяйства совместно с фермерским сообществом разработает меры поддержки козоводства в малых формах хозяйствования, отметил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU