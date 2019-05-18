В Туле пройдет Конвент «Растим патриотов России» Всероссийского движения «Пост № 1»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-18T13:34:55+03:00

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19 мая в 11.00 на площади Победы пройдет Конвент «Растим патриотов России» Всероссийского движения «Пост № 1».

В мероприятии примут участие постовики образовательных организаций Тулы, Санкт-Петербурга, Курска, Калуги, Новомосковска, Узловой, воспитанники государственного общеобразовательного учреждения Тульской области «Первомайская кадетская школа».

В программу проведения Конвента войдут торжественное открытие на площади Победы с возложением венков к Вечному огню, показательные выступления участников мероприятия, конкурс по соблюдению ритуала заступления на «Пост № 1», вручение памятных знаков «Пост № 1» постовикам прошлых лет.

Вторая часть мероприятия состоится в Центре образования № 58. Здесь опытом работы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков поделятся руководители объединений движения «Пост № 1». Также будут подведены итоги Конвента. Мероприятие завершится экскурсией по Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU