Сотрудники ГИБДД составили протокол на водителя маршрутки, нарушившего ПДД в центре Тулы
Его привлекли к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги
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Сотрудники ГИБДД составили протокол на водителя микроавтобуса 30 маршрута, нарушившего ПДД в центре Тулы. 40-летний мужчина на автомобиле «Форд Транзит» на перекрестке улицы Советской и пр. Ленина повернул налево из правой полосы, предназначенной только для поворота направо.
В ГИБДД провели мероприятия, в результате которых транспортное средство и водитель были установлены. Административный протокол составлен по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», пояснили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU