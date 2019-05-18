Сотрудники ГИБДД составили протокол на водителя маршрутки, нарушившего ПДД в центре Тулы

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-18T12:40:07+03:00

Его привлекли к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги

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Сотрудники ГИБДД составили протокол на водителя микроавтобуса 30 маршрута, нарушившего ПДД в центре Тулы. 40-летний мужчина на автомобиле «Форд Транзит» на перекрестке улицы Советской и пр. Ленина повернул налево из правой полосы, предназначенной только для поворота направо.

В ГИБДД провели мероприятия, в результате которых транспортное средство и водитель были установлены. Административный протокол составлен по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», пояснили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU