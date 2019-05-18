До конца года в Тульской области восстановят 116 гектаров леса
18 мая - Всероссийский день посадки леса
Фото: Правительство Тульской области
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До конца года в Тульской области восстановят 116 гектаров леса. Таких результатов планируют достичь в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов». Своевременно восстановлены будут все вырубленные или погибшие лесные участки.
Кроме того, в рамках регионального проекта на площади более 70 гектаров проведены лесовосстановительные мероприятия. Для повышения эффективности мероприятий по сохранению лесов приобретается лесохозяйственная и лесопожарная техника и оборудование.
Уже сейчас высажено более 650 тысяч молодых деревьев различных пород.
ИСТОЧНИК KP.RU