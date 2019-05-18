На выходных сотрудники ГИБДД проведут рейды в Тульской области
В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактические рейды в Туле и районах нашего региона.
18 и 19 мая будет увеличена плотность нарядов ДПС и задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, с целью выявления и пресечения грубых правонарушений Правил дорожного движения.
Особое внимание уделят управлению автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки детей. Также ужесточат контроль за лицами, осуществляющими пассажирские перевозки, в том числе легковыми такси.
Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU