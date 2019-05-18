2019-05-18T10:48:09+03:00
Общество

На выходных сотрудники ГИБДД проведут рейды в Тульской области

Особое внимание уделят управлению автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки детей
Мария ВЛАСОВА
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В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактические рейды в Туле и районах нашего региона.

18 и 19 мая будет увеличена плотность нарядов ДПС и задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, с целью выявления и пресечения грубых правонарушений Правил дорожного движения.

Особое внимание уделят управлению автомобилем в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки детей. Также ужесточат контроль за лицами, осуществляющими пассажирские перевозки, в том числе легковыми такси.

Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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