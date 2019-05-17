Туляки смогут пользоваться льготами в муниципальном и коммерческом транспорте
14 мая главой администрации города Тулы Евгением Авиловым подписано постановление, в соответствии с которым на ряде маршрутов будут действовать льготы.
Коснется это не только муниципального транспорта.
Перевозчики уведомляются о том, что регулярные перевозки по муниципальным маршрутам №№ 4, 40к, 42, 50, 62 будут осуществляться по регулируемым тарифам через 180 дней со дня уведомления перевозчика об изменении вида маршрута.
В июле текущего года будет объявлен муниципальный конкурс для данных маршрутов.
В числе условий контракта – предоставление льгот, возможность безналичной оплаты проезда, транспортные средства не старше 3 лет. Планируется, что постепенно весь городской пассажирский транспорт будет работать по регулируемому тарифу.
В первую очередь удобно будет пассажиру, который сможет пользоваться всеми льготами независимо от вида транспорта, безналичной системой оплаты со стоимостью проезда 15 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU