Туляки смогут пользоваться льготами в муниципальном и коммерческом транспорте

СЕГОДНЯ 17:50 2019-05-17T17:50:14+03:00

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14 мая главой администрации города Тулы Евгением Авиловым подписано постановление, в соответствии с которым на ряде маршрутов будут действовать льготы.

Коснется это не только муниципального транспорта.

Перевозчики уведомляются о том, что регулярные перевозки по муниципальным маршрутам №№ 4, 40к, 42, 50, 62 будут осуществляться по регулируемым тарифам через 180 дней со дня уведомления перевозчика об изменении вида маршрута.

В июле текущего года будет объявлен муниципальный конкурс для данных маршрутов.

В числе условий контракта – предоставление льгот, возможность безналичной оплаты проезда, транспортные средства не старше 3 лет. Планируется, что постепенно весь городской пассажирский транспорт будет работать по регулируемому тарифу.

В первую очередь удобно будет пассажиру, который сможет пользоваться всеми льготами независимо от вида транспорта, безналичной системой оплаты со стоимостью проезда 15 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU