2019-05-17T17:36:48+03:00
Общество

В Туле состоится региональный этап фестиваля «Мама, папа, я»

Мероприятие пройдет на базе универсального спортивного комплекса «Новое Поколение»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Участниками регионального этапа фестиваля молодых семей «Мама, папа, я» могут стать молодые семьи Тульской области с детьми. Возраст родителей должен быть не старше 35 лет. Возраст детей участников от 6 до 16 лет.

В рамках мероприятия будет проведена игра по станциям «Мама, папа, я», включающая в себя три направления: «Спортивное», «Творческое», «Интеллектуальное».

В соответствии с Положением о проведении Фестиваля, желающим принять участие в конкурсе до 17 мая необходимо прислать заявку на адрес электронной почты: vladimir.chernyshov@tularegion.org. или irina.samodulova@tularegion.org.

Форма заявки на участие в Фестивале.

.

.

Региональный этап фестиваля молодых семей «Мама, папа, я» пройдет 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, 22а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляки смогут пользоваться льготами в муниципальном и коммерческом транспорте
23 мая в Туле ограничат движение транспорта
23 мая в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле стартует общегородской конкурс рисунков «Семья и город»
В Тульской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и Умники»
Житель Тульской области похищал деньги с банковских счетов
Тулячка заплатит около 800 тысяч рублей за мошенничество при получении "чернобыльских" выплат
В Тульской области пенсионер по неосторожности спалил чужой дом и гараж
Тула - нескучный город: праздники двора, концерты, экскурсии
Туляк заплатит 50 тысяч рублей за кражу денег с найденной банковской карты
В парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных
Водолазы нашли на дне пруда в Центральном парке плавки и баночку из-под витаминов
В Белоусовском парке установили арт-качели
Юрий Цкипури и Евгений Авилов провели встречу с жителями Заречья
В Туле специалист салона сотовой связи присвоил деньги от продажи телефона
Впервые в Туле фитнес-клубы проведут «Ночь фитнеса»
19 мая в Туле ограничат продажу алкоголя
В Туле прошел форум «Время путешествовать по России»
В тульских школах модернизируют кабинеты технологии, информатики и ОБЖ
В Туле автомобиль каршеринга врезался в столб
В Киреевске нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
В Туле идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест
В Туле женщина умыкнула кошелек из покупательской корзины
В Тульской области фельдшеры ФАПов получат 20 автомобилей
В Новомосковске "Рено Логан" отправил юного велосипедиста в больницу