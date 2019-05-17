В Туле состоится региональный этап фестиваля «Мама, папа, я»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-17T17:36:48+03:00

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Участниками регионального этапа фестиваля молодых семей «Мама, папа, я» могут стать молодые семьи Тульской области с детьми. Возраст родителей должен быть не старше 35 лет. Возраст детей участников от 6 до 16 лет.

В рамках мероприятия будет проведена игра по станциям «Мама, папа, я», включающая в себя три направления: «Спортивное», «Творческое», «Интеллектуальное».

В соответствии с Положением о проведении Фестиваля, желающим принять участие в конкурсе до 17 мая необходимо прислать заявку на адрес электронной почты: vladimir.chernyshov@tularegion.org. или irina.samodulova@tularegion.org.

Форма заявки на участие в Фестивале.

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Региональный этап фестиваля молодых семей «Мама, папа, я» пройдет 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, 22а.

ИСТОЧНИК KP.RU