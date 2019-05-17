2019-05-17T17:34:19+03:00
Общество

В Туле стартует общегородской конкурс рисунков «Семья и город»

К участию приглашаются дети 10-15 лет
Виктория ЯКУШИНА
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Конкурс детского рисунка «Семья и город» проводится в рамках инновационного социального проекта муниципального образования город Тула «Семья и город», направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка, в соответствии с положением о конкурсе.

Участником может стать любой желающий в возрасте от 10 до 15 лет. Работы могут быть выполнены в любой технике на бумаге формата А3, А4.

Сбор работ будет осуществляться до 28 июня 2019 года.

Принести рисунок необходимо в отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы ежедневно с 09.00 до 17.00 по адресам:

Центральный территориальный округ: Тула, ул. Тургеневская, д.67, каб. 45,51,54;

Советский территориальный округ: Тула, ул. Вересаева, д. 2, каб. 102;

Привокзальный территориальный округ: Тула, ул. Болдина, д. 50, каб. 419;

Пролетарский территориальный округ: Тула, ул. Марата, д. 162-а, каб. 15;

Зареченский территориальный округ: Тула, ул. Литейная д.10, каб. 21;

Ленинский район: п. Ленинский, ул. Ленина, д.9, каб. 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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