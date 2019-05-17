2019-05-17T17:20:59+03:00
Общество

В Тульской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и Умники»

Пять человек примут участие во всероссийской олимпиаде сезона 2019/2020 годов без дополнительного отбора
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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17 мая в Яснополянском образовательном комплексе им. Л.Н. Толстого состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и Умники». Очный тур прошел в восьмой раз.

В нем принял участие 41 школьник Тульской области. Участники определены по итогам заочного тура - конкурса эссе, который прошел в регионе 10 апреля. Свои работы представили 572 учащихся 10 классов школ.

9 человек из числа победителей и призеров заочного этапа сыграли в трех полуфинальных агонах.

Полина Дорожкина, Илья Щеглаков и Георгий Амбарцумян стали победителями. Призерами – Наталья Щербакова и Юнна Катранина. По приглашению ведущего телевизионной гуманитарной олимпиады Юрия Вяземского они примут участие во всероссийской олимпиаде «Умницы и Умники» сезона 2019/2020 годов без дополнительного отбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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