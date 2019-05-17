Житель Тульской области похищал деньги с банковских счетов

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-17T17:04:58+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу. 34-летнего жителя города Щекино обвиняют в совершении двух эпизодов краж с банковского счета в крупном размере.

Мужчина нашел чужой мобильный телефон. С помощью него он украл с банковского счета потерпевшей 18 145 рублей.

Через неделю он повторил ту же схему с телефоном другой потерпевшей. Его наживой стали 1 500 рублей. Ущерб возмещен в полном объеме.

Суд назначил мужчине 9 месяцев лишения свободы в ИК общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU