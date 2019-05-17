Тулячка заплатит около 800 тысяч рублей за мошенничество при получении "чернобыльских" выплат
Суд вынес обвинительный приговор в отношении 39-летней жительницы Тулы. Она признана виновной в мошенничестве.
Женщина фиктивно прописала своего ребенка в п. Бородинском Киреевского района. Так она планировала получить социальные выплаты, полагающихся гражданам, проживающим в зонах, подвергшихся загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Управление соцзащиты на основании представленных женщиной документов, содержащих ложные сведения о месте проживания ее ребенка, выплатило ей 599 909 рублей.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. А также взыскал с осужденной в полном объеме сумму причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU