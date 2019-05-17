В Тульской области пенсионер по неосторожности спалил чужой дом и гараж

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-17T15:59:17+03:00

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 78-летнего жителя Алексина обвиняют в уничтожении чужого имущества в крупном размере.

Пенсионер работал с электроинструментом. Образовавшиеся искры попали на хозяйственную постройку, примыкающую к жилому дому. В результате она загорелась.

Огонь распространился на указанный жилой дом и стоящий рядом гараж. В результате его жильцам был причинен ущерб на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU