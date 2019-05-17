В Тульской области пенсионер по неосторожности спалил чужой дом и гараж
Уголовное дело направлено в суд
Изменить размер текста:
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. 78-летнего жителя Алексина обвиняют в уничтожении чужого имущества в крупном размере.
Пенсионер работал с электроинструментом. Образовавшиеся искры попали на хозяйственную постройку, примыкающую к жилому дому. В результате она загорелась.
Огонь распространился на указанный жилой дом и стоящий рядом гараж. В результате его жильцам был причинен ущерб на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU