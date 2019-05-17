Туляк заплатит 50 тысяч рублей за кражу денег с найденной банковской карты
Материальный ущерб потерпевшей составил 3 659,64 рублей
Изменить размер текста:
Суд вынес обвинительный приговор 18-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в краже.
Молодой человек в магазине по ул. Арсенальной нашел чужую банковскую карту. Он присвоил ее себе и расплачивался в магазинах и на заправочной станции. Материальный ущерб потерпевшей составил 3 659,64 рублей. Все похищенные деньги были ей возвращены.
Суд назначил молодому человеку штраф в размере 50 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU