Туляк заплатит 50 тысяч рублей за кражу денег с найденной банковской карты

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-17T15:36:53+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор 18-летнему жителю Тулы. Он признан виновным в краже.

Молодой человек в магазине по ул. Арсенальной нашел чужую банковскую карту. Он присвоил ее себе и расплачивался в магазинах и на заправочной станции. Материальный ущерб потерпевшей составил 3 659,64 рублей. Все похищенные деньги были ей возвращены.

Суд назначил молодому человеку штраф в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU