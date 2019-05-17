В парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных
В адрес директора МБУ «Городские парки» внесено представление
Фото: Архив "КП"
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В парке Новомосковска в районе Залесного микрорайона нашли несанкционированное кладбище домашних животных. Также на этом участке был разбросан бытовой мусор.
Городская прокуратура усмотрела в этом вопросе бездействие МБУ «Городские парки», которое привело к нарушению требований закона «Об охране окружающей среды», санитарных норм, правил благоустройства. По результатам проверки в адрес директора организации внесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU