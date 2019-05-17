В парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-17T15:41:53+03:00

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В парке Новомосковска в районе Залесного микрорайона нашли несанкционированное кладбище домашних животных. Также на этом участке был разбросан бытовой мусор.

Городская прокуратура усмотрела в этом вопросе бездействие МБУ «Городские парки», которое привело к нарушению требований закона «Об охране окружающей среды», санитарных норм, правил благоустройства. По результатам проверки в адрес директора организации внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU