2019-05-17T15:41:53+03:00
Общество

В парке Новомосковска нашли кладбище домашних животных

В адрес директора МБУ «Городские парки» внесено представление
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В парке Новомосковска в районе Залесного микрорайона нашли несанкционированное кладбище домашних животных. Также на этом участке был разбросан бытовой мусор.

Городская прокуратура усмотрела в этом вопросе бездействие МБУ «Городские парки», которое привело к нарушению требований закона «Об охране окружающей среды», санитарных норм, правил благоустройства. По результатам проверки в адрес директора организации внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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