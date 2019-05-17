2019-05-17T15:17:37+03:00
Общество

Водолазы нашли на дне пруда в Центральном парке плавки и баночку из-под витаминов

Такие безобидные находки - результат повышения культуры поведения людей на воде
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ ТО "Тульские парки"Фото: ГУ ТО "Тульские парки"
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В преддверии открытия купального сезона в Туле, 16 мая 2019 года, на среднем пруду ЦПКиО им. П.П. Белоусова работала водолазная группа регионального МЧС. Специалисты обследовали дно на наличие посторонних предметов.

Осмотр проходил на участке более 2000 кв. метров - столько составляет площадь купания в пруду ЦПКиО. были найдены ветви деревьев, пластиковые бутылки и стаканчики, плавки, металлический уголок и баночка из-под витаминов.

По словам сотрудников МЧС, ничего серьезного не выявлено. С каждым годом водолазы находят все меньше и меньше предметов, которые несут потенциальную угрозу здоровью и жизни отдыхающих. Это говорит о повышении культуры поведения людей на воде.

Напомним, что официально купальный сезон в Туле начнется 1 июня.

На пляже Белоусовского парка установлен пирс и пристань, обустроен современный спасательный пост, организована детская купальная зона. Работает фельдшер, способный, в случае необходимости, оказать первую медицинскую помощь, и квалифицированные спасатели. Для удобства и комфорта посетителей установлены кабинки для переодевания и удобные лежаки, воспользоваться которыми можно совершенно бесплатно. Для тех, кому не хочется проводить время под прямыми солнечными лучами, имеется веранда с навесом.

Для организации водного досуга маломобильных посетителей пляжа ЦПКиО приобретено специальное кресло, с помощью которого, люди с ограниченными возможностями здоровья смогут купаться. Пользоваться им можно совершенно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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