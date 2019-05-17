В Туле специалист салона сотовой связи присвоил деньги от продажи телефона
Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 000 рублей
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26-летний житель Тулы признан виновным в присвоении. Специалист офиса-салона сотовой связи после продажи покупателю мобильного телефона и аксессуаров не пробил через кассовый аппарат поступившие 20 518 рублей. Деньги мужчина присвоил себе.
Причиненный ущерб он возместил добровольно. В судебном заседании свою вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме.
Суд назначил мужчине штрафа на сумму 30 000 рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU