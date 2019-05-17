Впервые в Туле фитнес-клубы проведут «Ночь фитнеса»

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-17T14:31:19+03:00

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Участники Ассоциации здоровья, фитнеса и красоты «Движение» объявили о совместной акции «Ночь фитнеса» в Туле. 24 мая фитнес-клубы Ассоциации готовят для туляков спецпрограммы. В этот вечер с 21:00 и до полуночи вход в клубы будет свободным!

Аналогичные акции проводятся во многих крупных российских городах от Питера до Владивостока. В соцсетях расписание тульской ночи можно найти по хештегу #ночьфитнесатула. Клубы-участники уже начали размещать анонсы своих программ.

Акция призвана привлечь внимание к важности здорового образа жизни. Ночь фитнеса – это возможность снять все барьеры стеснения и впервые познакомиться с клубными программами. Мероприятие покажет, какими многогранными могут быть активности, как музыка и спорт могут дополнять друг друга, как просто и доступно можно укрепить здоровье и насколько приятно ощущать себя частью большой команды активных и позитивных людей, которых не волнуют возрастные пороги.

В Фитнес-клубе Олимп пройдет ночь зажигательных европейских программ ClubJoy с призами и подарками от партнеров и спортмаркета Декатлон! Первый Центр ментального фитнеса Татьяны Поповой откроет йогу для начинающих и покажет полный релакс на занятии Йоганидра под звуки поющих чаш. FitCurves ждет не только леди, но и впервые откроет свои двери для мужчин – будет самая мощная ночь с силовыми тренировками в стиле Тай Бо. Клуб Хулиган ждет зрителей на «Открытом ринге» с показательными сражениями звезд Хулиган Team, а до ринга можно принять участие в функциональном тренинге и в стрейчинге. Фитнес-центр Звезда в ночь презентует новый большой проект групповых тренировок Fit Figt, а ближе к полуночи проведет открытый урок по Бачате. Это лишь малая часть самой активной ночи этой весны. Полную программу клубной ночи и спецпригласительные можно найти в упаковках правильных блюд «Есть Вкусно и Полезно», которые реализуются в крупнейших супермаркетах сети СПАР. Адреса в официальной группе vk.com/fiteat71

За время акции туляки смогут посетить сразу несколько клубов! В мероприятиях можно принять участие не только в качестве зрителей, но и попробовать танцевальные, силовые и кардиопрограммы, а также оценить современное оснащение и тренажерные залы тульской фитнес-индустрии.

24 мая с 21:00 - не пропусти эту ночь!

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*время завершения программ у клубов разнится и в зависимости от активности туляков может быть продлено до 1:00 ночи. Афишу ночи ищите в пригласительных флайерах, на официальных сайтах клубов и в группах соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU