В Туле прошел форум «Время путешествовать по России»
В среду в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошел первый открытый туристический форум «Время путешествовать по России».
В рамках форума впервые в Туле была представлена фотовыставка «Самая красивая страна», подготовленная при поддержке исполнительной дирекции Русского географического общества. Фотоконкурс «Самая красивая страна» посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
В пленарном заседании форума приняли участие более трехсот учащихся из Тулы и Тульской области.
Перед тульской молодежью выступили почетные гости – знаменитые российские путешественники и полярники Владимир Чуков, Роман Чудинов и Вячеслав Егоров.
На интерактивной выставке, помимо информационных стендов о проектах в области туризма, демонстрировались и различные средства передвижения российских путешественников: арктический вездеход «Торос-М», мотоциклы и средства сплава для водного туризма, а так же походное снаряжение.
ИСТОЧНИК KP.RU