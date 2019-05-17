2019-05-17T14:17:03+03:00
Общество

В Туле прошел форум «Время путешествовать по России»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В среду в Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошел первый открытый туристический форум «Время путешествовать по России».

В рамках форума впервые в Туле была представлена фотовыставка «Самая красивая страна», подготовленная при поддержке исполнительной дирекции Русского географического общества. Фотоконкурс «Самая красивая страна» посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

В пленарном заседании форума приняли участие более трехсот учащихся из Тулы и Тульской области.

Перед тульской молодежью выступили почетные гости – знаменитые российские путешественники и полярники Владимир Чуков, Роман Чудинов и Вячеслав Егоров.

На интерактивной выставке, помимо информационных стендов о проектах в области туризма, демонстрировались и различные средства передвижения российских путешественников: арктический вездеход «Торос-М», мотоциклы и средства сплава для водного туризма, а так же походное снаряжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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