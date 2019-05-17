2019-05-17T12:24:31+03:00
Общество

В тульских школах модернизируют кабинеты технологии, информатики и ОБЖ

Мария ВЛАСОВА
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В тульских школах модернизируют кабинеты технологии, информатики и ОБЖ. Преобразования осуществят в рамках проекта «Современная школа». В этом году также планируется создать новые места в школах, обновить образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. 34 школы региона должны обеспечить развитие по технологии, информатике, ОБЖ, а также работу по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

Проект «Учитель будущего» за ближайший год позволит создать сеть учреждений, которые обеспечат непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов. В этом году предстоит открыть 4 таких центра, а также Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

В 2019 году ключевым событием проекта «Успех каждого ребенка» станет создание мобильного детского технопарка «Кванториум». Технопарк будет функционировать на базе перевозной автомобильной станции и будет организовывать обучение детей, проживающих в сельской местности и малых городах, по дополнительным общеобразовательным программам инженерной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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