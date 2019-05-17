В Киреевске нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-17T12:08:18+03:00

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Накануне вечером, 16 мая 2019 года, в Киреевске полицейские разыскивали пропавшего восьмилетнего мальчика.

Как выяснилось, около 17 часов родители отпустили его на прогулку, но в условленное время не вернулся домой. После безуспешных самостоятельных поисков, когда на улице стемнело, родные ребенка обратились в полицию.

Незамедлительно по тревоге был поднят весь личный состав отдела МВД России по Киреевскому району. Полицейские проверяли подвалы, чердаки, скверы, магазины, при этом отрабатывались версии нахождения мальчика на территории районного центра и за пределами города. В результате поисковых мероприятий сотрудники ППС полиции нашли мальчика в центральной части Киреевска.

- По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Сейчас в отделе МВД выясняют все детали произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU