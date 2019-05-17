СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-17T12:06:37+03:00

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В Туле идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест. В правительстве региона обсудили региональную приоритетную программу «Образование», которая реализуется в рамках одноименного национального проекта.

В 2019 году планируется завершить строительство корпуса Центра образования №4 в г. Туле на 100 мест.

Также на совещании было отмечено, что губернатор Алексей Дюмин поручил предусмотреть средства на создание в регионе еще одного мобильного технопарка и на увеличение размера и количества стипендий и грантов участникам образовательных олимпиад за выдающиеся успехи.

ИСТОЧНИК KP.RU