В Туле идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест
16 мая состоялось очередное заседание правительства Тульской области
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В Туле идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест. В правительстве региона обсудили региональную приоритетную программу «Образование», которая реализуется в рамках одноименного национального проекта.
В 2019 году планируется завершить строительство корпуса Центра образования №4 в г. Туле на 100 мест.
Также на совещании было отмечено, что губернатор Алексей Дюмин поручил предусмотреть средства на создание в регионе еще одного мобильного технопарка и на увеличение размера и количества стипендий и грантов участникам образовательных олимпиад за выдающиеся успехи.
ИСТОЧНИК KP.RU