В Туле женщина умыкнула кошелек из покупательской корзины

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-17T12:02:48+03:00

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Сотрудниками полиции в Туле поймана подозреваемая в совершении кражи.

Как выяснилось, женщина воспользовалась невнимательностью одного из покупателей сетевого супермаркета в поселке Ленинский. Передвигаясь по магазину, тот положил свой кошелек в покупательскую корзину и упустил ее из вида. В этот момент женщина и похитила имущество. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить похитительницу - 46-летнюю безработную женщину. Она призналась в содеянном.

В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU