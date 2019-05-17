В Туле женщина умыкнула кошелек из покупательской корзины
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудниками полиции в Туле поймана подозреваемая в совершении кражи.
Как выяснилось, женщина воспользовалась невнимательностью одного из покупателей сетевого супермаркета в поселке Ленинский. Передвигаясь по магазину, тот положил свой кошелек в покупательскую корзину и упустил ее из вида. В этот момент женщина и похитила имущество. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить похитительницу - 46-летнюю безработную женщину. Она призналась в содеянном.
В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU