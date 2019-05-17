СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-17T11:48:16+03:00

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В этом году в Тульской области фельдшеры ФАПов получат 20 автомобилей. Половина из них уже закуплена за счет внебюджетных средств. За последние 3 года для нужд фельдшеров региона было приобретено 28 машин.

Об этом говорили на встрече Алексея Дюмина с фельдшерами ФАПов из Плавского, Щекинского, Чернского районов и Большой Тулы.

В этом году также планируется открыть 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. С 2017 по 2018 годы в регионе было открыто 26 и отремонтировано 10 ФАПов.

- В 2019 году, помимо установки новых ФАПов, будет отремонтировано 13 фельдшерских пунктов. В этом году мы закрываем нормативную потребность в ФАПах. Но это не значит, что работа в этом направлении прекратится, - подчеркнул глава региона. - У нас остаются ФАПы, которые ещё нужно привести в порядок. Будем ремонтировать больницы и амбулатории, используя бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Люди должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU