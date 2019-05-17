2019-05-17T11:48:16+03:00
Общество

В Тульской области фельдшеры ФАПов получат 20 автомобилей

16 мая губернатор Алексей Дюмин посетил амбулаторию посёлка Рассвет
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

В этом году в Тульской области фельдшеры ФАПов получат 20 автомобилей. Половина из них уже закуплена за счет внебюджетных средств. За последние 3 года для нужд фельдшеров региона было приобретено 28 машин.

Об этом говорили на встрече Алексея Дюмина с фельдшерами ФАПов из Плавского, Щекинского, Чернского районов и Большой Тулы.

В этом году также планируется открыть 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. С 2017 по 2018 годы в регионе было открыто 26 и отремонтировано 10 ФАПов.

- В 2019 году, помимо установки новых ФАПов, будет отремонтировано 13 фельдшерских пунктов. В этом году мы закрываем нормативную потребность в ФАПах. Но это не значит, что работа в этом направлении прекратится, - подчеркнул глава региона. - У нас остаются ФАПы, которые ещё нужно привести в порядок. Будем ремонтировать больницы и амбулатории, используя бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Люди должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тульских школах модернизируют кабинеты технологии, информатики и ОБЖ
В Туле автомобиль каршеринга врезался в столб
В Киреевске нашли пропавшего восьмилетнего мальчика
В Туле идет подготовка к строительству новой школы на 600 мест
В Туле женщина умыкнула кошелек из покупательской корзины
В Новомосковске "Рено Логан" отправил юного велосипедиста в больницу
В ДТП с пятью машинами в Туле пострадал ребенок
Птицефабрику в Тульской области, которая складировала трупы кур, обязали привести территорию в порядок
Тротуар на Курковой провалился после гидравлических испытаний
Тулячку поймали на продаже и хранении героина
В Тульской области пройдет Предпринимательская неделя
В Туле нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с родителями
В Туле открылась выставка графического искусства «Русский Букварь»
«Стихийный сон» и «Беспредметный песок»: ТИАМ приглашает на «Ночь музеев»
Тула передала Петрозаводску звание «Библиотечная столица России»
В Туле прошли «Уроки семейной культуры»
Погода в Туле 17 мая: ветрено, без осадков
Тульские школьники заняли первое место на региональном этапе «Президентских спортивных игр»
В Тульской области беспилотники мониторят лесопожарную обстановку
В Туле реконструируют сквер у Вечного огня на Косой Горе
Житель Тульской области отработает 250 часов за избиение знакомого
Опубликован график остановки тульских водозаборов
Педагоги Тулы приняли участие в «Стратегических сессиях»
Тело пенсионерки нашли под окнами многоэтажки в Туле
С начала года население Тульской области сократилось на 3 224 человека
Ремонт улицы Ф. Энгельса запланирован на 2020 год