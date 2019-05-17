В Новомосковске "Рено Логан" отправил юного велосипедиста в больницу
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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16 мая 2019 года, в 17:15 на улице Коммунистическая города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.
32-летняя девушка на автомобиле «Рено Логан» по предварительной информации сбила несовершеннолетнего велосипедиста - 14-летнего парня.. Он пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП в Тульской области велосипедист с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU