2019-05-17T10:50:20+03:00
Происшествия

В ДТП с пятью машинами в Туле пострадал ребенок

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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16 мая 2019 года, в 11:05 на улице Октябрьская в Туле произошло ДТП.

49-летний мужчина на автомобиле «Мазда» столкнулся с попутными автомобилями «ВАЗ 21099», под управлением мужчины 34 лет, и «Пежо 206» под управлением девушки 30 лет.

После удара в «Мазду» влетела 24-летняя девушка на автомобилям «Тойота РАВ 4». Она также протаранила попутный автомобиль «ВАЗ 2110», под управлением мужчины 46 лет,

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Пежо 206» - семилетняя девочка. Она с незначительными травмами после оказания медицинской помощи была отпущена.

В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в спецкресле.

Фото: УГИБДД России по Тульской области

Фото: УГИБДД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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