2019-05-17T10:40:32+03:00
Общество

Птицефабрику в Тульской области, которая складировала трупы кур, обязали привести территорию в порядок

Виктория ЯКУШИНА
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Жители деревни Новоселки Веневского района обратились в Тульскую природоохранную прокуратуру с жалобой на АО Птицефабрика «Тульская».

Оказалось, что неподалеку от деревни, на земельном участке, который на праве аренды используется АО Птицефабрика «Тульская», складирован свежий куриный помет, перемешанный с биологическими отходами, тушками павших кур (трупы), яичной скорлупой, участками с кровяными лужами, перьями.

Инициированная прокуратурой проверка подтвердила нарушение законодательства об отходах производства и потребления.

В результате, Веневский районный суд, по иску прокуратуры, обязал птицефабрику использовать земельный участок, расположенный на территории Веневского района Тульской области, по его целевому назначению, а также привести его в соответствие с требованиями земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Кроме того, судом постановлено обратить решение суда к немедленному исполнению, поскольку в связи с наступлением весеннего периода и повышением температурного режима воздуха, наличие в почве кишечной палочки и энтерококков приведет к угрозе нарушения эпидемиологической обстановки в районе, возникновению эпидемии инфекционных заболеваний у населения, - сообщили пресс-службе Управления судебного департамента Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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