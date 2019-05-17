Тротуар на Курковой провалился после гидравлических испытаний
Покрытие обещает восстановить АО «Тулатеплосеть»
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На асфальтированной пешеходной дорожке по улице Курковой в Туле образовался провал. Об этом сообщают туляки.
Покрытие сперва вздулось, после треснуло и образовало воронку.
В настоящее время время известно, что тротуар был поврежден при проведении гидравлических испытаний системы отопления.
Покрытие обещают восстановить до 1 августа. Займется этим АО «Тулатеплосеть».
ИСТОЧНИК KP.RU