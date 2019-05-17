Тротуар на Курковой провалился после гидравлических испытаний

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-17T11:02:28+03:00

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На асфальтированной пешеходной дорожке по улице Курковой в Туле образовался провал. Об этом сообщают туляки.

Покрытие сперва вздулось, после треснуло и образовало воронку.

В настоящее время время известно, что тротуар был поврежден при проведении гидравлических испытаний системы отопления.

Покрытие обещают восстановить до 1 августа. Займется этим АО «Тулатеплосеть».

ИСТОЧНИК KP.RU