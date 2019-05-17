Тулячку поймали на продаже и хранении героина

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-17T10:17:56+03:00

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Полицией в Туле возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины. Она подозревается в наркопреступлении.

Как выяснилось, жительница Тулы забирала крупную партию героина, расфасовывала его и сбывала путем закладок. В итоге, полицейские задержали подозреваемую при покушении на сбыт героина. Также у нее дома нашли наркосмесь массой 316 г, которую она хранила для продажи.

- Женщина арестована, полицией в рамках расследования уголовного дела проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей ее противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU