СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-17T10:09:40+03:00

Участие во всех мероприятиях недели бесплатное

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С 20 по 29 мая 2019 года в Тульской области пройдет Предпринимательская неделя–2019. Она приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Для желающих будут проводиться деловые и образовательные мероприятия для предпринимателей: тренинги, мастер-классы, выставки, ярмарки, презентация новых институтов поддержки – бизнес-гидов и бизнес-наставничества. Также состоится открытие нового здания регионального бизнес-инкубатора.

Мероприятия рассчитаны на различные категории предпринимателей и сферы деятельности. Каждый предприниматель – как начинающий, так и уже работающий, сможет найти для себя площадку по интересам.

С полной программой Предпринимательской недели можно ознакомиться здесь.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Программа

ИСТОЧНИК KP.RU