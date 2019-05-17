В Тульской области пройдет Предпринимательская неделя
С 20 по 29 мая 2019 года в Тульской области пройдет Предпринимательская неделя–2019. Она приурочена ко Дню российского предпринимательства.
Для желающих будут проводиться деловые и образовательные мероприятия для предпринимателей: тренинги, мастер-классы, выставки, ярмарки, презентация новых институтов поддержки – бизнес-гидов и бизнес-наставничества. Также состоится открытие нового здания регионального бизнес-инкубатора.
Мероприятия рассчитаны на различные категории предпринимателей и сферы деятельности. Каждый предприниматель – как начинающий, так и уже работающий, сможет найти для себя площадку по интересам.
С полной программой Предпринимательской недели можно ознакомиться здесь.
Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Программа
ИСТОЧНИК KP.RU