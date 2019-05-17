В Туле нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с родителями
Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего
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Полицейские и волонтеры нашли 15-летнюю девочку, пропавшую накануне в Туле.
Ее искали все сотрудники полиции в областной столице, проверялись версии, как связанные с нахождением подростка в городе, так и за его пределами.
В результате девочка была найдена целой и невредимой.
- По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Предположительно, девочка ушла из дома после ссоры с родственниками и находилась в черте Тулы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU