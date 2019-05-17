В Туле нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры с родителями

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-17T10:01:22+03:00

Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего

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Полицейские и волонтеры нашли 15-летнюю девочку, пропавшую накануне в Туле.

Ее искали все сотрудники полиции в областной столице, проверялись версии, как связанные с нахождением подростка в городе, так и за его пределами.

В результате девочка была найдена целой и невредимой.

- По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Предположительно, девочка ушла из дома после ссоры с родственниками и находилась в черте Тулы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU