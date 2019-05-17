В Туле открылась выставка графического искусства «Русский Букварь»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-17T09:47:28+03:00

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В четверг, 16 мая, в Тульском областном художественном музее открылась выставка современных художников «Русский Букварь». Это - творческая попытка заново проиллюстрировать первую для каждого человека книгу, являющуюся проводником в познании себя и мира.

Каждый автор создал 60 работ на определенную букву. Сопроводив ее изображениями, метафорическим текстом. Благодаря этому, графические символы стали не просто обозначением звука речи, получили свой смысл характер, отражающий взгляд художника на себя и мир.

Фото Алексея Фокина.

В печатной графике нет такого понятия как копия. Каждый из 60-ти отпечатанных экземпляр – это оригинал. Все они разные, немного отличаются от предыдущего, каждый экземпляр пронумерован и подписан художником. В Туле представлен последний, 60-й экземпляр «Букваря».

В выставке представлены работы современных художников Виктора Лукина, Игоря Макаревича, Киры Матиссен, Валерия Орлова, Алексея Парыгина, Михаила Погарского, Петра Перевезенцева, Эмиля Гузаирова, Александра Панина, Александра Панкина, совместная работа Политова и Беловой, Михаила Рошняка, Александра Савельева, Екатерины Смирновой, Натальи Синёвой, Леонида Тишкова, Константина Худякова, Андрея Чернихова, Игоря Шелковского, Сергея Якунина, Татьяны Антошиной, Александра Артамонова, Веры Аткарской, Константина Батынкова, Алексея Веселовского, Василия Власова, Виктора Умнова, Юрия Гордона, Андрея Красулина, Сергея Денисова, Ивана Колесникова, Григория Кацнельсона, Валерия Корчагина,

ИСТОЧНИК KP.RU