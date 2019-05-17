2019-05-17T09:45:50+03:00
Общество

«Стихийный сон» и «Беспредметный песок»: ТИАМ приглашает на «Ночь музеев»

Виктория ЯКУШИНА
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С 19:00 до 23:00 туляков приглашают присоединиться к акции «Ночь музеев», которая пройдет в Тульском историко-архитектурном музее.

Дом Крафта (проспект Ленина, 25)

Выставка работ Олега Кудряшова «По живому». Абстрактная графика крупнейшего отечественного художника нашего времени теперь в самом центре Тулы. В молодости Олегу Кудряшову прочили славу лучшего художника-мультипликатора, но он выбрал станковую графику и остается верен ей на протяжении всей жизни. На вопросы об абстрактном искусстве отвечает Денис Бычихин.

Вход свободный!

Дом Белявского (проспект Ленина, 27)

Выставка о пяти достойных туляках, кардинально изменивших наш город. Унификация оружейного производства на английский манер, огромный общественный парк (на месте свалки), водопровод, поля ассенизации, больница, благотворительность (первый в Туле ночлежный дом, приют для слепых стариков и часовня для нищих) – мы покажем судьбы достойных людей и их дела. Куратор выставки: Настя Шеховцова.

Вход свободный!

Двор (проспект Ленина 25-27)

19:00-23:00 квест «Элементы ТИАМа». По фотографиям определяем потаенные и удивительные места ТИАМа, находим в них... буквы, составляем фразу и фотографируемся с ней. Первые 5 человек, выложившие такие фотографии в ВКонтакте с #тиамэлементы, получат бесплатный билет на фестиваль авторской анимации «Сartoon'ная ночь», который пройдет 15-16 июня.

19:00-20:00 «Беспредметный песок» – рисуем цветным песком на огромном полотне!

20:00-23:00 инсталляция «Стихийный сон» – полежать на кровати под «Частной Луной Леонида Тишкова», сфотографировать на ее фоне свои кеды и послушать современную поэзию, которую буквально нашептывает... берёза.

Всехсвятское кладбище

Радуйтесь, любители острых интеллектуальных впечатлений, сезон вечерних экскурсий открыт, а билеты можно купить прямо сейчас через онлайн-сервис Quicktickets.ru или в кассе музея!

Цена билета: 300 рублей, продолжительность экскурсии: 1,5 часа, в группе до 12 человек. Начало экскурсий 18 мая: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00.

Собираемся напротив Всехсвятского кафедрального собора. Рекомендуем приходить в удобной обуви, закрытой одежде и с фонариком.

Экскурсия Усадьба А.С.Хомякова

В 15:00 экскурсионный автобус отправится через старинный район «Заречье» в единственную усадьбу рода Хомяковых, сохранившуюся практически в первозданном виде.

Билеты продаются в кассе музея и онлайн-сервисе.

Цена билета: 300 рублей. Продолжительность поездки: 2,5 часа. Место сбора: стоянка напротив музея «Тульские самовары».

Телефон для справок: 70-40-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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