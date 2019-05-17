Тула передала Петрозаводску звание «Библиотечная столица России»

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-17T09:23:02+03:00

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16 мая в Туле финишировал Всероссийский библиотечный конгресс - XXIV Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации.

Конгресс собрал более 1200 специалистов из 80 регионов РФ и 15 стран СНГ и дальнего зарубежья.

Его стратегической целью и главной темой стала разработка «Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации (до 2024 года)», различных аспектов модернизации библиотечной отрасли страны.

За эти дни участникам удалось обсудить основные положения Концепции развития библиотечного дела в России. Собраны предложения по изменениям в законодательстве, нормативных актах Министерств и ведомств. Также подписана «Тульская декларация», которая предусматривает взаимодействие библиотечных ассоциаций разных стран мира. Региональный библиотечно-информационный центр подписал договоры о сотрудничестве с Президентской библиотекой им. Б. Ельцина и Сахалинской научной библиотекой.

В завершение Конгресса звание «Библиотечной столицы России 2020 года» было передано Петрозаводску. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина передала символ Конгресса – тульский самовар - заместителю министра культуры Республики Карелии Варваре Лебедевой.

ИСТОЧНИК KP.RU