В Туле прошли «Уроки семейной культуры»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-17T09:09:12+03:00

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15 мая, в Международный день семьи, всекторе по регистрации расторжения брака комитета ЗАГС администрации Тулы при участии психолога-специалиста Государственного учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам» состоялась беседа с гражданами на тему «Уроки семейной культуры».

В ходе разговора участники подчеркнули ценность и важность института семьи, обсудили секреты семейного счастья, гармоничных отношений супругов и важность сохранения полной семьи для воспитания будущего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU